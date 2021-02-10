По РФ открыто более 3,7 тысяч пунктов, в которых можно сделать прививку от коронавируса.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал о вакцинации от коронавируса в регионах России. По данным чиновника, уже две тысячи доз препарата "Спутник V" отгружено и находится в пути. Такие сведения спикер привел во время правительственного совещания с президентом Владимиром Путиным.

По всей стране, согласно вашему поручению, идет массовая вакцинация, все регионы задействованы. В регионы доставлено уже более 4 млн доз двухкомпонентной вакцины, 2 млн доз отгружено и находится в пути Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт напомнил, что в прошлом году более 70 процентов российских поликлиник начали функционировать согласно новым моделям. Обновление учреждений состоялось в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения. В рамках массовой вакцинации по стране развернуто порядка 3,7 тысяч прививочных пунктов.

Напомним, что в России массовая вакцинация населения началась с 18 января. Прививки делают лицам старше 18 лет.

Мурашко рассчитывает на улучшение обстановки по коронавирусу в России к лету.

Видео: kremlin.ru