Министр уточнил, что уже сейчас российские медики наблюдают позитивный эффект от массовой вакцинации.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассчитывает на улучшение обстановки по коронавирусу в России к лету. Заявление он сделал на совещании с вице-губернаторами и главами региональных Минздравов.

Мы сегодня уже начали активные действия и февраль для нас такой знаковый и переломный момент. Михаил Мурашко, министр здравоохранения России

Ранее Мурашко заявил, что коронавирус в России отступает. Министр уточнил, что уже сейчас российские медики наблюдают позитивный эффект от массовой вакцинации, которая проводится по стране.

Фото: Минздрав РФ