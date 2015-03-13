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Мурашко рассчитывает на улучшение обстановки по коронавирусу в России к лету
Сегодня, 16:29
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matveyvn

Мурашко рассчитывает на улучшение обстановки по коронавирусу в России к лету

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Министр уточнил, что уже сейчас российские медики наблюдают позитивный эффект от массовой вакцинации.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассчитывает на улучшение обстановки по коронавирусу в России к лету. Заявление он сделал на совещании с вице-губернаторами и главами региональных Минздравов.

Мы сегодня уже начали активные действия и февраль для нас такой знаковый и переломный момент.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения России

Ранее Мурашко заявил, что коронавирус в России отступает. Министр уточнил, что уже сейчас российские медики наблюдают позитивный эффект от массовой вакцинации, которая проводится по стране.

Фото: Минздрав РФ

Теги: коронавирус, минздрав, мурашко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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