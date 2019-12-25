Медики видят положительный эффект в борьбе с инфекцией благодаря вакцинации населения.

Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в России отступает. Об этом российский министр по вопросам здравоохранения рассказал журналистам телеканала "Россия-24" в рамках пятничного эфира. По данным чиновника, число пациентов, которые заразились COVID-19, за последние три недели сократилось на 30 процентов.

Количество пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось в общей сложности более чем на 30%. Тем не менее цифра остается высокой - почти 800 тысяч человек Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Эксперт уточнил, что уже сейчас российские медики наблюдают позитивный эффект от массовой вакцинации, которая проводится по стране.

Мурашко рассказал о лечении пациентов с хроническими заболеваниями от коронавируса.

Фото: Россия-24