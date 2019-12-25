Глава Минздрава рассказал, когда пандемия начнет отступать

По словам главы министерства, именно февраль и март могут стать переломными в борьбе с вирусом в России.

По прогнозу главы Минздрава Михаила Мурашко, пандемия коронавируса отступит в марте. Об этом он заявил в рамках рабочего визита в Карелию.

Мурашко подчеркнул, что система здравоохранения делает все возможное.

Я думаю, что февраль-март станут переломным моментом и пандемия начнет отступать. Михаил Мурашко, глава Минздрава

Недавно доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский высказался по поводу ситуации с коронавирусом в России. Он считает, что у многих россиян появился естественный иммунитет к инфекции. В этой связи, положение улучшилось. Как уточнил Вознесенский, самоизоляция, дистанцирование, ношение средств индивидуальной защиты и вакцинация, также влияют на ситуацию в регионах.

Ранее мы сообщили, что СК предъявил обвинение соратнику Навального Леониду Волкову.

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