Глава Минздрава рассказал, когда пандемия начнет отступать

По прогнозу главы Минздрава Михаила Мурашко, пандемия коронавируса отступит в марте. Об этом он заявил в рамках рабочего визита в Карелию.
Мурашко подчеркнул, что система здравоохранения делает все возможное.
Я думаю, что февраль-март станут переломным моментом и пандемия начнет отступать.
Михаил Мурашко, глава Минздрава
Недавно доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский высказался по поводу ситуации с коронавирусом в России. Он считает, что у многих россиян появился естественный иммунитет к инфекции. В этой связи, положение улучшилось. Как уточнил Вознесенский, самоизоляция, дистанцирование, ношение средств индивидуальной защиты и вакцинация, также влияют на ситуацию в регионах.
Ранее мы сообщили, что СК предъявил обвинение соратнику Навального Леониду Волкову.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все