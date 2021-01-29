СК предъявил обвинение соратнику Навального Леониду Волкову

Речь идет о видео, "на которых руководитель сети региональных штабов Алексея Навального" призывает несовершеннолетних участвовать в несанкционированных акциях протеста.

Соратника оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова объявили в розыск за призыв подростков в незаконные митинги. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Петренко заявила, что СК собрал по делу несколько доказательств. В отношении Волкова вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. Соратник Навального объявлен в розыск.

Напомним, что протестные акции прошли в субботу в разных городах России. В Кремле посчитали, что к акции призывали "определенные провокаторы". По мнению пресс-секретаря Дмитрия Пескова, на акции "вышло мало людей, много людей голосуют за Путина".

Ранее мы сообщили, что глава регулятора ФРГ допустил производство "Спутник-V" в Европе.

Видео: СК России