Глава регулятора ФРГ допустил производство "Спутник-V" в Европе

Важно чтобы вакцина соответствовала критериям Евросоюза. По факту, Институт Эрлиха отвечает в ФРГ за допуск и контроль соответствующих медицинских продуктов.

Германский Институт разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) заявил о сотрудничестве с российской стороной. С подобным заявлением выступил руководитель института Клаус Цихутек на пресс-конференции в Берлине.

Да, были запросы и уже контакты на этот счет. Клаус Цихутек, руководитель института

Российская и германская стороны обсудили два аспекта. Речь шла об условиях ЕС по регистрации вакцины. Также участники переговоров обсудили пути выхода на представителей Европейского агентства по лекарственным препаратам.

Напомним, что 21 января канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине заявила, что пообщалась с президентом РФ Владимиром Путиным. Она предложила помощь Института Пауля Эрлиха в усилиях по регистрации вакцины "Спутник-V" в ЕС.

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Видео: YouTube / tagesschau