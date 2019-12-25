Песков заявил, что не видел ролик журналистов издания Mash с экскурсией по дворцу в Геленджике.

Кремль отказался комментировать публикацию о стройке во дворце под Геленджиком. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По словам представителя Кремля, он никогда не был в здании. Он пока не видел видеоролик Telegram-канала Mash, где продемонстрированы кадры из этого объекта. Сам автор репортажа отметил, что на объекте очень много рабочих, а сам "дворец" — это "один сплошной бетон".

Песков назвал чушью публикации Алексея Навального о "дворце Путина" в Геленджике. Представитель Кремля посчитал, что оппозиционер хочет получить денег от граждан жульническими способами.

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