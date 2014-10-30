  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прощание с Лановым состоится 1 февраля в Театре имени Вахтангова
Сегодня, 14:43
145
RipeHarvest

Прощание с Лановым состоится 1 февраля в Театре имени Вахтангова

0 0

Актера похоронят на Новодевичьем кладбище.

Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым состоится 1 февраля в Театре имени Вахтангова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора театра Кирилла Крока.

Церемония прощания запланирована на 10:00 по мск. Крок подчеркнул, что похороны пройдут в понедельник на Новодевичьем кладбище. Президент России Владимир Путин, премьер-министр Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и многие другие выразили соболезнования семье.

Напомним, актер умер в возрасте 87 лет. Медики диагностировали у него коронавирус.

Ранее мы сообщили, что Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности в ДФО.

Фото: YouTube / Россия 1

Теги: прощание с лановым, театр имени вахтангова
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии