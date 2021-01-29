Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности в ДФО

По словам главы государства, власти знают обо всех угрозах.

Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности в дальневосточном регионе. Он подчеркнул, что ситуация там складывается непростая.

Путин отметил, что нужно говорить о важности и фундаментальном значении дальневосточного региона России. Он предложил обсудить вопросы, связанные с обеспечением безопасности РФ на этом направлении.

Ситуация складывается непросто, мы знаем обо всех этих угрозах, давайте поговорим об этом сегодня поподробнее. Владимир Путин, президент РФ

По его словам, власти постоянно занимаются вопросом развития региона. Этим занимаются отдельные ведомства и правительство.

Ранее мы сообщили, что Турция намерена расширить сотрудничество по Карабаху до шестистороннего.

Видео: kremlin.ru