Турция намерена расширить сотрудничество по Карабаху до шестистороннего

Дипломат отметил, что "простого желания нормализации в Южном Кавказе недостаточно".

Власти Турции запланировали расширение сотрудничества по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе до формата "3+3". Об этом заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

Турция хочет добиться постоянного прекращения огня путем расширения сотрудничества. На пресс-конференции с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, МИД республики сказал, что в урегулировании конфликта должны участвовать шесть стран (Россия, Азербайджан, Армения, Иран, Грузия и Турция).

Мир и стабильность в этом регионе в интересах каждого. В наибольшей степени это будет пользой для Армении и ее народа. Поэтому мы ждем от Армении конструктивных шагов в данном направлении. Мевлют Чавушоглу, МИД республики

Напомним, что ранее с подобной инициативой сотрудничества по Карабаху выступали лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган.

Ранее мы сообщили, что премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Петрозаводск.

Видео: YouTube / TGRT Haber TV