Глава правительства заявил о необходимости увеличения доли российского оборудования на лесозаводах России.

Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Петрозаводск. Он осмотрел лесозаготовительную технику производства местного завода ООО "Амкодор-Онего" и посетил Соломенский лесозавод.

Гендиректор "Амкодор-Онего" Александр Шакутин показал премьер-министру харвестеры и форвардеры, предназначенные для валки деревьев и их перевозки. Мишустин посчитал, что предприятие является ярким примером совместных российско-белорусских проектов. Затем он посетил один из цехов Соломенского лесозавода. Там премьер-министр ознакомился с процессом производства и ассортиментом продукции. Он обратил внимание на значительное количество импортного оборудования, установленного на заводе. По его словам, важно постепенно увеличивать долю отечественных конкурентоспособных аналогов.

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