Представитель главы государства уточнил, что власти защитят интересы русскоязычного населения.

Кремль прокомментировал призыв присоединить Донбасс к России. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не будет "возвращать" Донбасс.

По словам Пескова, Россия занимает ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса. Власти намерены и дальше защищать интересы русских, проживающих на территории Донбасса.

Маргарита Симоньян является медиаменеджером и журналистом. Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента

Представитель Кремля убежден, что название форума "Русский Донбасс" является "абсолютно нормальным". По его мнению, "здесь ничего слух не режет". Дело в том, что в Донбассе проживает подавляющее большинство русских и русскоговорящих людей.

Накануне журналист Маргарита Симоньян на форуме "Русский Донбасс" в Донецке призвала включить эти территории в состав России.

Ранее мы сообщили, что полиция призвала не участвовать в несогласованных акциях.

Фото: kremlin.ru