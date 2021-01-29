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Полиция призвала не участвовать в несогласованных акциях

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Попытки провести несогласованные публичные мероприятия и любые провокационные действия будут расцениваться как угроза общественному порядку.

Правоохранительные органы обратились к гражданам с просьбой не участвовать в несогласованных акциях. Россиян предупредили об ответственности за участие в них.

Полиция просит граждан не поддаваться на провокации и соблюдать требования правоохранителей.

В связи с распространением в сети интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 31 января 2021 года УМВД России по Ульяновской области официально предупреждает, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

Управление полиции

Напомним, что 23 января в нескольких регионах России состоялись акции в поддержку Алексея Навального. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".

Ранее мы сообщили, что в Сети появился репортаж из "дворца" в Геленджике.

Видео: УМВД по Тюменской области

Теги: акции протеста, алексей навальный, митинги, полиция, провокации
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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