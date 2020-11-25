Опубликован репортаж из "дворца" в Геленджике

В материале сказано, что парадный вход находится без ворот, а вся локация – это "один сплошной бетон".

Журналисты Telegram-канала Mash заявили, что "дворец" в Геленджике находится на нулевом этапе строительства.

Журналисты прибыли к "дворцу" в сопровождении технического надзора. Регулятор наблюдает за возведением объекта уже шесть лет. Представителям СМИ удалось рассмотреть 16 одинаковых помещений изнутри. По их словам, все они выглядят, как "один сплошной бетон". На самом деле, кальянная из расследования Алексея Навального – это обычная "бытовка" строителей. В помещении повсюду разбросаны каски, сменная одежда и обувь. "Комната для грязи" тоже находится на начальном этапе строительства. Фонтан из "аквадискотеки" не работает.

Вокруг куча рабочих. На каждом шагу встречаешь строителей. Пока мы осматривали владения, ребята сверлили, бурлили и занимались тем, чем должны заниматься. Если честно, было достаточно скучно. Не удалось увидеть тот самый дворец. Автор репортажа

Строители считают, что объект будет сдан не раньше, чем через пять-шесть лет. Пока на видео можно наблюдать многочисленные провода, бетонные блоки и подписи: "розетки не работают".

Ранее мы сообщили, что в жилом доме в Австрии прогремел взрыв.

Видео: YT / Mash Video