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Взрыв произошел в жилом доме в Австрии
Сегодня, 11:33
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matveyvn

Взрыв произошел в жилом доме в Австрии

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На месте работают медики и спасатели.

Взрыв произошел в жилом доме в Австрии - в общине Лангенцерсдорф. Об этом сообщает телеканал "360".

Известно, что обрушилось несколько этажей. О погибших и пострадавших пока информации нет. Повреждения нанесены автомобилям, припаркованным рядом.

На месте работают медики и спасатели. В воздухе над местом взрыва работает полицейский вертолёт. Верхняя часть дома сейчас полностью охвачена пожаром.

Ранее мы писали, что в подземном переходе в Челябинске взорвался газовый баллон.

Фото: pixabay.com

Теги: австрия, взрыв, пожар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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