На месте работают медики и спасатели.

Взрыв произошел в жилом доме в Австрии - в общине Лангенцерсдорф. Об этом сообщает телеканал "360".

Известно, что обрушилось несколько этажей. О погибших и пострадавших пока информации нет. Повреждения нанесены автомобилям, припаркованным рядом.

На месте работают медики и спасатели. В воздухе над местом взрыва работает полицейский вертолёт. Верхняя часть дома сейчас полностью охвачена пожаром.

Ранее мы писали, что в подземном переходе в Челябинске взорвался газовый баллон.

Фото: pixabay.com