От взрыва пострадал один человек.

В подземном переходе в Челябинске взорвался газовый баллон. Об этом заявили в пресс-службы городской администрации. Чиновники уточнили, что пострадавшим считается один человек. Состояние местного жителя уточняется.

Сегодня, 28 января, в 12.20 по местному времени (в 10.20 по московскому времени) в ходе ремонтных работ произошел взрыв газового баллона в пешеходном переходе в районе дома №56 по проспекту Ленина (выход на Арбитражный суд Челябинской области) пресс-служба администрации Челябинска

В настоящее время на месте произошедшего работают спасательные, экстренные службы. Ведется проверка обстоятельств взрыва баллона с газом.

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Видео: Telegram/URA.RU