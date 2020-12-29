Полиция задержала бомжа, обещавшего взорвать аптеку на Торфяной дороге

Мужчина оставил на прилавке "взрыв пакет", в котором на деле лежали обычные продукты.

Днем вторника, 26 января, в полицию позвонила 27-летняя фармацевт аптеки, расположенной на Торфяной дороге. Как стало известно Piter.TV, аптека оказалась под угрозой взрыва "благодаря" незнакомцу.

Со слов фармацевта, в помещение вошел неизвестный мужчина, поставил на прилавок пакет и сказал, что в свертке "взрыв пакет" и "сейчас рванет". После чего скрылся. На место незамедлительно прибыла полиция, аптеку осмотрели, не найдя ничего опасного. В самом "взрыв пакете" лежали обычные продукты и вещи.

Лжеминёра полицейские задержали по горячим следами. Им оказался 61-летний бомж, который по прибытию в полицейский отдел пожаловался на плохое самочувствие и был госпитализировал в НИИ Скорой помощи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV