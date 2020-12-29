В Пулково мужчина украл у спящей пассажирки телефон

Похищенное злоумышленник пытался сбыть в Петербурге.

Во вторник, 26 января, в транспортную полицию Петербурга обратилась гражданка дальнего зарубежья. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, у женщины пропал мобильный телефон, пока она находился в Пулково в ожидании самолета до Ростова-на-Дону.

Полиция выяснила, что виновником пропажи гаджета оказался 64-летний житель Костромской области. Мужчина заметил, что сидящая рядом пассажирка уснула и положила телефон рядом с собой. Злоумышленник улучил момент и украл смартфон, после чего уехал из аэропорта на автобусе. Отмечается, что краденное мужчина попытался сбыть в городе, но его нагнала полиция и задержала.

Злоумышленник ранее судим за угон автомобиля, хулиганство и разбой, возбуждено уголовное дело о краже. Мужчине грозит новый тюремный срок до пяти лет.

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