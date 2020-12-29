Неизвестный ограбил женщину на Школьной улице

В украденной сумочке находился телефон, паспорт и СНИЛС.

В семь утра во вторник, 19 января, в Приморском районе произошло ограбление, сообщил источник в правоохранительных органах.

Заявительница шла на работу по Школьной улице, когда к ней подбежал неизвестный мужчина лет 30 и вырвал сумочку. Внутри находился телефон и документы.

Кадры с камер видеонаблюдения опали в распоряжение редакции Piter.TV. На них, по всей видимости заявительница, пытается догнать грабителя, однако он оказывается быстрее.

Ранее мы писали, что неизвестный ограбил бабушку на Учительской улице в Петербурге.

Видео: Piter.TV