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Неизвестный ограбил женщину на Школьной улице

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В украденной сумочке находился телефон, паспорт и СНИЛС.

В семь утра во вторник, 19 января, в Приморском районе произошло ограбление, сообщил источник в правоохранительных органах. 

Заявительница шла на работу по Школьной улице, когда к ней подбежал неизвестный мужчина лет 30 и вырвал сумочку. Внутри находился телефон и документы. 

Кадры с камер видеонаблюдения опали в распоряжение редакции Piter.TV. На них, по всей видимости заявительница, пытается догнать грабителя, однако он оказывается быстрее. 

Ранее мы писали, что неизвестный ограбил бабушку на Учительской улице в Петербурге. 

Видео: Piter.TV

Теги: камеры видеонаблюдения, ограбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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