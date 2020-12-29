Неизвестный ограбил бабушку на Учительской улице в Петербурге

Полиция разыскивает молодого человека славянской внешности до 25 лет.

Накануне, 18 января, в полицию поступило сообщение об ограблении, сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась девушка и уточнила, что около четырех часов вечера в понедельник заметила, как во дворе дома №5/2 по Учительской улице неизвестный мужчина подошел к бабушке и что-то вырвал из рук, после чего ушел в сторону проспекта Культуры. На кадрах, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, видно, что неизвестный подходит к женщине, забирает что-то из рук, потом делает пару шагов назад, возвращается и, по всей видимости, выдергивает сумку. Судить о произошедшем трудно: действие происходит за деревом.

Полиция поделилась приметами пресупника: молодой человек славянской внешности лет 20-25, рост около 175 сантиметров, синяя куртка, черная шапка.

Ранее мы писали, что в Петербурге в СИЗО нашли мертвым фигуранта дела о насилии над детьми.

Видео: Piter.TV