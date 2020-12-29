В Петербурге в СИЗО нашли мертвым фигуранта дела о насилии над детьми

В течение нескольких лет двое мужчин устраивали с несовершеннолетними мальчиками вечеринки на квартирах и в саунах.

В СИЗО-1 нашли труп С., который был фигурантом громкого дела о педофилии. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах. По данным ТАСС, подозреваемый покончил с собой.

Еще в мае 2020 года полицейские Петербурга вскрыли целую группу растлителей детей. В течение нескольких лет мужчины устраивали с несовершеннолетними мальчиками вечеринки на квартирах и в саунах. Они заставляли их танцевать и обменивались подростками-любовниками. Всего по данному делу были задержаны четыре человека.

Как сегодня писал Piter.TV, в отношении товарища погибшего С. возбудили еще одного уголовное дело за развратные действия в отношении 14-летнего ребенка.

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