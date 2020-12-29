Задержанного педофила изобличили еще в одном преступлении в отношении 14-летнего подростка

Инцидент произошел еще весной 2016 года.

Двух мужчин 54 и 59 лет, задержанных в конце мая 2020 года за совершение насильственных действий сексуального характера и развратных действий в отношении лиц, не достигших 12-летнего возраста, изобличили еще в одном преступлении. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Некие С.А. и С.Г. были дополнительно изобличены в преступлении, совершенном в период времени с 13 апреля 2016 до 31 мая 2016, точное время не установлено. С.А. при пособничестве С.Г. совершил развратные действия в отношении несовершеннолетнего К. 2002 года рождения (14 лет на момент преступления). С.Г. предоставил для этого С.А. помещение и предоставил информацию о том, что в отношении К. возможно совершение развратных действий.

По данному факту 18 января 2021 года возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).

Малознакомый Новруз совратил 15-летнюю петербурженку.

Фото: pixabay