Малознакомый Новруз совратил 15-летнюю петербурженку

Инцидент произошел в ноябре прошлого года.

В Петербурге малознакомый Новруз подозревается в совращении несовершеннолетней. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В понедельник, 18 января, в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что в ноябре 2020 года малознакомый по имени Новруз совершал насильственные действия сексуального характера в отношении её 15-летней дочери Г.

В 16:40 этого же дня у дома 31 корпус 2 по улице Лёни Голикова по подозрению в совершении данного преступления задержан 21-летний гражданин Узбекистана. В его отношении составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На прошлой неделе уроженец Узбекистана удерживал подростка в машине и угрожал насилием.

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