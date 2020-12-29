Уроженец Узбекистана удерживал подростка в машине и угрожал насилием

Подозреваемый был оперативно найден и задержан.

В Петербурге полиция задержала подозреваемого, который угрожал ребенку насилием. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В четверг, 14 января, в полицию обратился 47-летний мужчина. Он рассказал, что 14 января около 16:05 неизвестный мужчина заблокировал двери в автомобиле Kia Rio и угрожал его 17-летнему сыну насилием, пытался на него напасть и высказывал желания совершить в отношении него сексуальные действия.

Был возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего).

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий 14 января в 19:45 минут у дома 2 по улице Бадаева был задержан 23-летний гражданин Узбекистана. Он был изобличен и дал признательные показания в вышеуказанном преступлении.

Ранее в квартире на Будапештской мужчина совратил 14-летнюю школьницу.

Фото: Piter.tv