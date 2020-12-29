В квартире на Будапештской мужчина совратил 14-летнюю школьницу

В полицию 13 января обратилась 45-летняя мама девочки.

В полицию Петербурга обратилась швея, которая сообщила о насильственных действиях в отношении ее несовершеннолетней дочери. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 13 января обратилась 45-летняя петербурженка. Она рассказала, что в декабре 2020 года в квартире дома 5 корпус 2 по Будапештской улице малоизвестный мужчина по имени "Имайкин Алексей" совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 14-летней дочери С.

В 23:00 13 января у дома 5 корпус 2 по улице Будапештской по подозрению в совершении указанного преступления задержан 30-летний мужчина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце декабря в Петербурге задержали 67-летнего пенсионера, совратившего школьника в 2017 году.

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