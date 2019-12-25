В Петербурге задержали 67-летнего пенсионера, совратившего школьника в 2017 году

В полицию 14 декабря 2020 года обратилась мама мальчика.

В Петербурге задержали пожилого педофила, который совратил школьника. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

До этого в полицию 14 декабря 2020 года обратилась мама мальчика, которая рассказала, что в 2017 году в неизвестный период времени в неустановленной квартире дома 26 по улице Мытнинской малознакомый мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её сына 2011 года рождения.

В понедельник, 28 декабря, у дома 33 по Баскову переулку по подозрению в совершении данного преступления задержан 67-летний мужчина.

На проспекте Королева мужчина совратил 10-летнюю падчерицу.

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