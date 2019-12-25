На проспекте Королева мужчина совратил 10-летнюю падчерицу

В полицию с заявлением обратилась мама девочки.

Полиция расследует дело о совращении малолетней дочери отцом. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 29 декабря поступил рапорт врио замначальника ОУУП и ПДН (отдел участковых уполномоченных полиции и отдел по делам несовершеннолетних). В нем говорится о том, что на исполнении находится обращение 32-летней женщины. Она рассказала, что 17 декабря около 20:00 в квартире дома 43 корпус 2 по проспекту Королёва её 33-летний муж совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 10-летней дочери.

Семья полная, на учёте в ОДН не состоит.

Несколько дней назад в Ленобласти мужчина в свитере с оленями совратил 15-летнюю девочку.

Фото: Piter.tv