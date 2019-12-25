В Ленобласти мужчина в свитере с оленями совратил 15-летнюю девочку

В полицию обратился отец девочки.

В поселке Кузьмоловский (Всеволожский район Ленобласти) неизвестный совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 28 декабря обратился 48-летний мужчина. Он заявил, что 28 декабря около 21:40 в п. Кузьмоловский у дома 1 по улице Заозерная неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении его 15-летней дочери.

Приметы преступника: мужчина на вид 20-22 года, рост 170-180 см, славянской внешности, глаза голубые, одет в серый свитер с оленями, джинсы синие, черные ботинки.

Неизвестный по имени "Хаме" изнасиловал 40-летнюю петербурженку.

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