Неизвестный по имени "Хаме" изнасиловал 40-летнюю петербурженку

В понедельник, 28 декабря, в 22:30 в полицию обратилась 40-летняя женщина, которая работает водителем автобуса.

В полицию обратилась 40-летняя водитель автобуса, которая сообщила об изнасиловании неизвестным. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В понедельник, 28 декабря, в 22:30 в полицию обратилась 40-летняя женщина, которая работает водителем автобуса. Она заявила, что 28 декабря около 4:00 в квартире дома 12 по улице Примакова неизвестный по имени "Хаме" после совместного распития спиртных напитков, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Приметы преступника: мужчина азиатской внешности, на вид 30-40 лет, рост 170-175 см, нормального телосложения, волосы темные короткие, одет в черную куртку.

Арестованный за изнасилование падчерицы петербуржец подозревается в надругательстве еще над двумя девочками.

Фото: Piter.tv