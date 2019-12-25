Арестованный за изнасилование падчерицы петербуржец подозревается в надругательстве еще над двумя девочками

Обе несовершеннолетние также являются его падчерицами.

Петербуржец, в июне попавший под уголовное дело об изнасиловании, подозревается еще в двух аналогичных эпизодах. Напомним, что летом в полицию обратилась 32-летняя горожанка и заявила, что ее 33-летний муж, работающий механиком, изнасиловал свою 9-летнюю падчерицу.

Тогда же, 5 июня, мужчину задержали и арестовали. В ходе расследования, как стало известно Piter.TV, выяснилось, что в период с 2017 по июнь 2020 года механик насиловал двух других своих падчериц, девочек 2007 и 2010 годов рождения.

18 декабря следователи Кировского района Петербурга возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, мужчину оставили под арестом.

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