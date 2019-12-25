На улице Турку пьяного хулигана сняли с крыши побитого каршеринга

Мужчина прыгал по машине и сломал автомобилю зеркала.

Около 10 вечера в среду, 9 декабря, бойцы Росгвардии задержали на улице Турку хулигана, побившего чужой автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе УВО.

Прыгающего на крыше "Хендай Солярис" мужчину заметили местные жители и вызвали правоохранителей. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны сняли с припаркованного у дома каршерингового автомобиля нетрезвого гражданина. Как выяснилось, портить чужое имущества мужчина взялся беспричинно: он не только залез на машину, помял ей капот и крышу, но и оторвал бампер и сломал оба зеркала заднего вида.

Задержанного передали полиции. Ранее хулиган оказался судим за кражу и хранение наркотиков.

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина избил бывшую возлюбленную и ее мать.

Фото: pixabay