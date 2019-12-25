На улице Турку пьяного хулигана сняли с крыши побитого каршеринга

Около 10 вечера в среду, 9 декабря, бойцы Росгвардии задержали на улице Турку хулигана, побившего чужой автомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе УВО.
Прыгающего на крыше "Хендай Солярис" мужчину заметили местные жители и вызвали правоохранителей. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны сняли с припаркованного у дома каршерингового автомобиля нетрезвого гражданина. Как выяснилось, портить чужое имущества мужчина взялся беспричинно: он не только залез на машину, помял ей капот и крышу, но и оторвал бампер и сломал оба зеркала заднего вида.
Задержанного передали полиции. Ранее хулиган оказался судим за кражу и хранение наркотиков.
Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина избил бывшую возлюбленную и ее мать.
Фото: pixabay
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