В Петербурге мужчина избил бывшую возлюбленную и ее мать

У обеих множественные переломы и ушибы.

В Петербурге мужчина сильно избил свою бывшую возлюбленную и ее мать. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Во вторник, 8 декабря, в 21:10 в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что ей пришло sms от коллеги по работе, в котором сообщается, что ее бывший возлюбленный избивает ее саму и ее мать.

На Советский проспект, 14 прибыл наряд полиции. Выяснилось, что 21-летний молодой человек на почве ревности избил 39-летнюю возлюбленную и 65-летнюю мать. В 21:40 у дома 14 по Советскому проспекту по "горячим следам" подозреваемый был задержан.

Из НИИ скорой помощи позже поступила телефонограмма о том, что к ним поступили 65-летняя женщина с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом основания черепа, лобной кости и костей носа. Находится в тяжелом состоянии. Ее дочь получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом скулы и ушиб носа.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Сестрорецке на пороге квартиры нашли труп пенсионера.

Фото: Piter.TV