В Сестрорецке на пороге квартиры нашли труп пенсионера

На теле были множественные травмы.

В Сестрорецке на пороге квартиры был найден труп пенсионера. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне в полицию обратился мужчина, который в Сестрорецке на пороге квартиры 9 дома 300 по Приморскому шоссе нашел тело 65-летнего соседа. Полицейские нашли труп с закрытой черепно-мозговой травмой, резаными ранениями лица, конечностей и кровоподтеками различных частей тела.

По подозрению в совершении указанного преступления, по "горячим следам", на месте происшествия задержан обратившийся в полицию 48-летний мужчина.

Изъято: смывы вещества бурого цвета, нож, следы пальцев рук, вырез обоев, металлическая трубка, одежда, трость, вырез обивки дивана.

Ранее юноша избил кочергой пенсионерку из-за денег в Тосненском районе.

Фото: Piter.tv