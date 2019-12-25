Юноша избил кочергой пенсионерку из-за денег в Тосненском районе

С собой злоумышленник унес 300 рублей.

В конце октября 2020-го года в частном доме в Красном Бору обнаружили труп 86-летней женщины. Накануне правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний сосед погибшей женщины, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

На теле женщины были явные признаки насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". 7-го декабря возможного злоумышленника задержали.

По версии оперативников, 19 октября он зашел в дом к своей соседке занять денег. В ходе возникшего конфликта молодой человек кочергой ударил пенсионерку, забрал у нее 300 рублей и покинул место преступления.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что останки человека нашли на берегу реки в Гатчинском районе.

Фото: Piter.TV