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Останки человека нашли на берегу реки в Гатчинском районе
Сегодня, 12:38
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nastya960

Останки человека нашли на берегу реки в Гатчинском районе

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Как заключила экспертиза, останкам не менее 2-3 лет.

В Гатчинском районе Ленинградской области нашли скелетированные останки человека на берегу реки Суйда. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Страшная находка была сделана утром 6 декабря в 10-15 километрах от деревни Борисово. На берегу найдены части позвоночника, ребер, тазобедренной кости и голени со стопой. Как заключила экспертиза, останкам не менее 2-3 лет. Останки направили в морг для установления причины смерти.

Также на месте нашли две пары золотых сережек, золотую цепочку, часы из белого металла, темную юбку, фрагменты ткани и металлический молоток, который уже подвергся коррозии.

В ноябре в лесном массиве в Ленобласти нашли человеческий череп, таз и галоши.

Фото: pixabay

Теги: останки, тело, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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