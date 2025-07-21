В Пушкине задержали хулигана с голым торсом, повредившего остановку

Он ногами разбил остекление.

В Пушкине сотрудники Росгвардии задержали хулигана, повредившего остановку. Об этом рассказала пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО.

Ночью 20 июля очевидцы сообщили в правоохранительные органы о том, что хулиган с голым торсом громит автобусную остановку неподалеку от перекрестка Оранжерейной и Ленинградской улиц в Пушкине.

В 00:10 по данному адресу незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали на месте происшествия нетрезвого молодого человека, который из хулиганских побуждений ногами разбил остекление остановки.

Росгвардейцы доставили задержанного в территориальный отдел полиции. Сумма ущерба устанавливается.

Фото и видео: пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО