У бара на Бухарестской пьяный мужчина устроил стрельбу из аэрозольного пистолета
Сегодня, 13:34
Хулиган задержан, его знакомых привлекли за появление в пьяном виде.

В ночь на 9 марта у дома №74 по Бухарестской улице произошёл инцидент со стрельбой. Пьяный 22-летний мужчина из хулиганских побуждений выстрелил в воздух из аэрозольного устройства. Полиция задержала стрелявшего и двух его знакомых, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сигнал о стрельбе поступил в полицию Фрунзенского района ночью. Прибывший наряд задержал троих — двух мужчин 36 и 22 лет и 21-летнюю девушку. Всех доставили в отдел для разбирательства.

Как выяснили полицейские, 22-летний задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у питейного заведения выстрелил в воздух из аэрозольного устройства. Сам пистолет изъят.

Двое других задержанных привлечены к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Теги: петербургская полиция, стрельба из пистолета, хулиган
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

