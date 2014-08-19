По предварительной информации, от действий задержанного никто не пострадал.

В Челябинске задержали мужчину, проникнувшего в школу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУМВД России.

Инцидент произошел 10 апреля. В местных СМИ и Telegram-каналах появилось сообщение, что неизвестный ворвался с ножом в школу. Его задержал, предположительно, один из учителей. Мужчину уложили на пол и не давали вырваться. Его доставили в отдел полиции.

По предварительной информации, от действий задержанного никто не пострадал. Позже стало известно, что у него не было ножа или иного оружия. С хулиганом работают полицейские. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее депутат прокомментировал новый закон против травли в школе.

Видео: Telegram / SHOT