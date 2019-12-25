В Петербурге женщина обвинила мужа в изнасиловании девятилетней падчерицы

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 5 июня в полицию обратилась женщина 1988 года рождения.
Она заявила, что её муж изнасиловал падчерицу 2011 года рождения в коммунальной квартире д. 17 по ул. Подводника Кузьмина, где они проживают.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого 1987 года рождения. Известно, что он работает механиком, ранее не судим.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили, что в Шушарах безработный избил и изнасиловал собутыльницу.
Фото: Piter.tv
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