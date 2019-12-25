В Шушарах безработный избил и изнасиловал собутыльницу

Потерпевшую с множественными травмами увезли в больницу.

В четверг, 4 июня, в полицию Петербурга обратилась женщина 1977 года рождения и заявила об избиении и изнасиловании. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 3 июня в квартире дома №246 на Московском шоссе в Шушарах. После совместного распития спиртных напитков безработный мужчина 1988 года рождения избил женщину и, применив физическую силу, изнасиловал ее.

Потерпевшую увезли в больницу с колотой раной левой кисти, колото-резаной раной правой кисти, ушибом мягких тканей головы, шейного отдела и верхних конечностей. После оказания медицинской помощи ее в удовлетворительном состоянии направили на амбулаторное лечение.

Подозреваемого в совершении преступления задержали. С места происшествия изъяли следы рук, следы обуви, биоматериалы, два презерватива и два пледа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения задержанному.

Ранее мы писали, что в Невском районе 35-летний мужчина изнасиловал троюродную сестру.

Фото: Piter.TV