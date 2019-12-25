В Невском районе 35-летний мужчина изнасиловал троюродную сестру

Полиция Невского района Петербурга задержала 35-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании троюродной сестры. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 2 июня около 3 ночи в доме на улице Чудновского. У потерпевшей собрались родственники и выпивали спиртное. После застолья мужчина накинулся на собутыльницу и изнасиловал ее.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Ранее жительница Выборга заявила, что ее пять лет насиловал отец.
Фото: Piter.TV
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