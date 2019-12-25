В Невском районе 35-летний мужчина изнасиловал троюродную сестру

Инцидент произошел после застолья.

Полиция Невского района Петербурга задержала 35-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании троюродной сестры. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 2 июня около 3 ночи в доме на улице Чудновского. У потерпевшей собрались родственники и выпивали спиртное. После застолья мужчина накинулся на собутыльницу и изнасиловал ее.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Выборга заявила, что ее пять лет насиловал отец.

Фото: Piter.TV