Жительница Выборга заявила, что ее пять лет насиловал отец

Девушка подвергалась насилию, будучи ребенком.

В понедельник, 25 мая, в полицию Выборга обратилась 21-летняя девушка и обвинила своего отца в изнасиловании. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, она подвергалась сексуальному насилию неоднократно, будучи ребенком. Все это длилось пять лет – с 2008 по 2013 год.

Подозреваемого доставили для дачи показаний в отдел полиции. После этого мужчина пытался избежать допросов и получил ножевое ранение в грудную клетку при входе в здание следственного отделения. В тяжелом состоянии его госпитализировали.

По факту случившегося проводится проверка. Было возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV