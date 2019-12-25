О случившемся рассказала сама потерпевшая.

В Петербурге хозяин квартиры изнасиловал свою 19-летнюю гостью. Об этом стало известно Piter.TV.

Накануне в 15:22 в полицию обратилась 19-летняя девушка, работающая уборщицей. Она рассказала, что 21 мая около 13:30 в квартире дома 98 по Санкт-Петербургскому шоссе её изнасиловал 35-летний хозяин дома. Девушка находилась у него в гостях.

Уже в 15:30 того же дня опергруппа по подозрению в совершении преступления задержала указанного мужчину. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге задержали мужчину, изнасиловавшего женщину в лифте.

Фото: Piter.TV