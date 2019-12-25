В Петербурге задержали мужчину, изнасиловавшего женщину в лифте

Задержанный угрожал своей жертве расправой.

В Приморском районе Петербурга задержали 41-летнего мужчину, который два месяца назад изнасиловал 39-летнюю женщину в лифте. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Все произошло 6 марта в период с 17:30 по 17:50. Неизвестный, угрожая своей жертве физической расправой, изнасиловал ее в кабине лифта дома №32 на проспекте Авиаконструкторов.

18 мая подозреваемого скрутили возле дома №59/1 на Шуваловском проспекте. Мужчину заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании 19-летней девушки.

Фото: Piter.TV