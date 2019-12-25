В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании 19-летней девушки

С места преступления были изъяты все постельные принадлежности.

Во вторник, 19 мая, в полицию Петербурга обратилась девушка и заявила об изнасиловании своей 19-летней подруги. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Позже к стражам порядка пришла сама потерпевшая. Девушка рассказала, что малознакомый молодой человек по имени Никита против ее воли совершил половой акт. Все произошло в квартире дома на Невском проспекте.

Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления, опросила и отпустила. С места происшествия были изъяты все постельные принадлежности. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что петербурженка заявила в полицию на любовника своей дочери-школьницы.

Фото: Piter.TV