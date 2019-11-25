Петербурженка заявила в полицию на любовника своей дочери-школьницы

Накануне, 7 мая, в полицию обратилась 36-летняя женщина с сообщением о сексуальной жизни дочери школьного возраста. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Женщина пояснила, что с 1 июня 2018 года и по 31 января этого года молодой человек, которому на данный момент 20 лет, совершал половые сношения с ее дочкой 2003 года рождения.
Правоохранители возбудили уголовное дело за сношение с лицом, не достигшим 16 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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Фото: Piter.TV
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