Петербурженка заявила в полицию на любовника своей дочери-школьницы

Женщина пояснила, что с 1 июня 2018 года и по 31 января этого года молодой человек вступал в половые сношения с девочкой.

Накануне, 7 мая, в полицию обратилась 36-летняя женщина с сообщением о сексуальной жизни дочери школьного возраста. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Женщина пояснила, что с 1 июня 2018 года и по 31 января этого года молодой человек, которому на данный момент 20 лет, совершал половые сношения с ее дочкой 2003 года рождения.

Правоохранители возбудили уголовное дело за сношение с лицом, не достигшим 16 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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Фото: Piter.TV