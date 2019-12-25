На Васильевском острове поймали матроса, который изнасиловал школьницу у гаражей

Мать девочки обратилась в полицию накануне.

Полиция раскрыла дело об изнасиловании у гаражей в Василеостровском районе. Об этом стало известно Piter.TV.

Напомним, 7 мая в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что 6 мая у гаражей на Васильевском острове её 16-летнюю дочь изнасиловал неизвестный молодой человек. Также у школьницы пропала банковская карта, 2000 рублей и смартфон.

В четверг, 7 мая, около одного из домов на Большом проспекте В.О. был задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался мужчина 1994 года рождения, который служит матросом по контракту (откомандирован). Возбуждено уголовное дело (пункт "а" части 3 статьи 131 УК РФ).

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