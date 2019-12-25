У гаражей на Васильевском острове изнасиловали и ограбили школьницу

Полиция разыскивает 25-летнего молодого человека.

На Васильевском острове изнасиловали и грабили 16-летнюю школьницу. Об этом стало известно Piter.TV.

Заявление поступило 7 мая от матери девочки. Женщина рассказала, что 6 мая около семи часов вечера у гаражей возле дома 92 по Большому проспекту В.О. неизвестный надругался над её дочкой. Сам мужчинам представился Сергеем. Также после этой "встречи" у девочки пропали iPhone 8, банковская карта и 2000 рублей.

Полиция разыскивает темноволосого мужчину, ему около 25 лет, рост 180 сантиметров.

Ранее неизвестный по имени Марк изнасиловал 14-летнюю девочку в квартире на Ленинском проспекте.

Фото: pixabay