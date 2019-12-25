Неизвестный по имени Марк изнасиловал 14-летнюю девочку в квартире на Ленинском проспекте

Преступление произошло почти год назад.

Вечером 28 апреля в полицию Петербурга обратилась 33-летняя сотрудница Пенсионного фонда и заявила об изнасиловании своей дочери-восьмиклассницы. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, преступление против ее несовершеннолетней дочки произошло почти год назад. Все случилось 1 ноября прошлого года. Неизвестный мужчина по имени Марк изнасиловал 14-летнюю девочку в квартире одного из домов на Ленинском проспекте.

По факту случившегося проводится проверка. Полиция ведет поиск подозреваемого.

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