Уборщица "Газпром Арены" обвинила лифтера в изнасиловании

Утром 28 апреля в полицию Петербурга обратилась 33-летняя женщина, работающая уборщицей на "Газпром Арене", и заявила об изнасиловании. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
По словам женщины, все случилось минувшей ночью в номере отеля на Воронежской улице. Потерпевшая обвинила в изнасиловании 32-летнего знакомого из Псковской области, который работает установщиком лифтов в Петербурге.
На место происшествия приехали правоохранители. Там они задержали подозреваемого в совершении преступления.
Потерпевшей понадобилась помощь медиков. Она обратилась в больницу, после осмотра была отпущена домой в удовлетворительном состоянии.
По факту случившегося ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Фото: pixabay.com
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