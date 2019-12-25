Уборщица "Газпром Арены" обвинила лифтера в изнасиловании

По подозрению в совершении преступления задержали уроженца Псковской области.

Утром 28 апреля в полицию Петербурга обратилась 33-летняя женщина, работающая уборщицей на "Газпром Арене", и заявила об изнасиловании. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам женщины, все случилось минувшей ночью в номере отеля на Воронежской улице. Потерпевшая обвинила в изнасиловании 32-летнего знакомого из Псковской области, который работает установщиком лифтов в Петербурге.

На место происшествия приехали правоохранители. Там они задержали подозреваемого в совершении преступления.

Потерпевшей понадобилась помощь медиков. Она обратилась в больницу, после осмотра была отпущена домой в удовлетворительном состоянии.

По факту случившегося ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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